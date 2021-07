Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verkehrsunfallflucht-beim Ein-/Ausparken Pkw beschädigt und abgehauen! Germersheim, Fischerstraße Samstag, 03.07.2021, zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr

Germersheim (ots)

Ein 65-jähriger Germersheimer parkte seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand der Fischerstraße in Germersheim. Als er zurückkam, musste er mit Entsetzen einen Streifschaden an der linken Frontschürze feststellen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim, Tel.: 07274-9580 oder Email: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell