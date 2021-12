Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten

Rotenburg an der Fulda (ots)

Am Freitag, den 10.12.2021 gegen 17:25 Uhr kam es in Rotenburg an der Fulda auf der Kasseler Straße nahe des Kreisverkehrs zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 59-jährige Frau aus dem Landkreis Karlsruhe musste mit ihrem PKW vor dem Kreisverkehrsplatz verkehrsbedingt anhalten. Die hinter ihr fahrende 19-jährige Frau aus Erlenbach am Main konnte ihren PKW ebenfalls zum Stehen bringen. Der dahinterfahrende 22-jährige Mann aus Rotenburg bemerkte die vor ihm stehenden Fahrzeuge zu spät, fuhr auf das Fahrzeug der jungen Frau aus Erlenbach auf und schob dieses auf das Fahrzeug der Frau aus Karlsruhe. An allen drei PKWs entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von 9000,- EUR. Verletzt wurde hierbei niemand.

