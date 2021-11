Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211117.2 Wesselburen: Kleinbusse kontrolliert und aus dem Verkehr gezogen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wesselburen (ots)

In den letzten Wochen kontrollierten Polizeibeamte der Station Wesselburen schwerpunktmäßig Kleinbusse. Diese werden von Saisonkräften im Bereich der Landwirtschaft vorzugsweise genutzt. Bei den Kontrollen fiel auf, dass die Fahrzeuge oftmals nicht mehr verkehrssicher sind und erhebliche Mängel aufweisen. Bisher mussten die Beamten drei Fahrzeuge bereits an Ort und Stelle sicherstellen. Hier waren die Mängel derart erheblich, dass die Betriebserlaubnis wegen der von ihnen ausgehenden Gefahr erloschen war. Die Fahrzeughalter erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Kosten im mittleren vierstelligen Bereich. Auch in Zukunft werden Kontrollen in unregelmäßigen Abständen erfolgen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell