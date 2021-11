Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211117.1 Marne: Randalierer beschädigt Wegeleuchte-Zeugen gesucht

Marne (ots)

Am Sonntagnachmittag randalierte ein verärgerter 26jähriger Georgier vor der Polizeiwache in Marne, nachdem er Fahrzeugschlüssel und Papiere wegen einer Drogenfahrt abgeben musste. Als die Polizeistreife am Dienstgebäude eintraf, wurde sie von einem Pärchen erwartet. Diese teilten mit, dass der verärgerte Mann die Wegeleuchte am Polizeigebäude kaputtgetreten und einen angrenzenden Hundekotbehälter beschädigt habe. Als die Lage vor der Wache beruhigt werden konnte, waren die Zeugen bereits weggegangen. Sie werden gebeten, sich nochmals bei der Polizeistation Marne (04851-95070) zu melden.

