Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211116.6 Sankt Michaelisdonn: Zwei Totalschäden nach Unfall

Sankt Michaelisdonn (ots)

Am heutigen Vormittag hat sich in Sankt Michaelisdonn ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen ereignet. Beide Fahrerinnen erlitten im Zuge des Unglücks leichte Verletzungen, an ihren Autos entstanden Totalschäden.

Kurz vor 10.00 Uhr kollidierte eine 71-jährige Frau in einem Skoda mit der 36-jährigen Fahrerin eines Volkswagens. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren die Beteiligten in entgegengesetzter Richtung auf der abknickenden Vorfahrtstraße der Johannsenstraße und der Burger Straße unterwegs. Wie genau es zu dem Zusammenprall im Kreuzungsbereich kam, bleibt zu klären. Die beiden Dithmarscherinnen zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und kamen in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge der Beteiligten waren nicht mehr fahrbereit, zur Bergung der Wagen war der Kreuzungsbereich zeitweilig komplett gesperrt.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell