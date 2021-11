Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211116.5 Mühlenbarbek: Diebstahl eines Bohrschraubers

Mühlenbarbek (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu einem landwirtschaftlichen Gehöft in der Johann-Hinrich-Fehrs-Straße. Durch eine Schiebetür konnte dieser vermutlich in die Werkstatt gelangen und einen Bohrschrauber der Marke Makita entwenden. Zur Tatzeit lag der Hof in völliger Dunkelheit.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell