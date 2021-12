Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211205 - 1454 Frankfurt-Praunheim: Mann randaliert im Rollstuhl

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Freitag (03. Dezember 2021) auf Samstag kam es in Praunheim zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein alkoholisierter 28-jähriger Rollstuhlfahrer zuvor Passanten anpöbelte und auf der Straße randalierte. Dieser leistete Widerstand und griff Beamte an.

Gegen 23.45 Uhr trafen hinzugerufene Polizeibeamte In der Römerstadt auf einem im Rollstuhl sitzenden 28-jährigen Mann. Die Beamten forderten den zu diesem Zeitpunkt stark alkoholisierten Mann auf, seine aggressiven Handlungen zu unterlassen. Dieser reagierte jedoch nicht auf die Aufforderungen und begann stattdessen um sich zu schlagen. Um dies zu unterbinden, hielten die Streifenbeamten den 28-Jährigen fest, wobei dieser einem der Beamten in den Arm biss. Im weiteren Verlauf schlug und spuckte der Mann in Richtung der beiden Beamten, bis sie ihn festnehmen konnten.

Der polizeilich hinreichend bekannte Mann wurde in der Folge ins Polizeipräsidium verbracht und kam nach Vorstellung bei einem Arzt zur Ausnüchterung in eine Zelle.

Beide Beamten blieben unverletzt und konnten ihren Dienst fortsetzen.

