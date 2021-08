Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vermehrt Anrufe in betrügerischer Absicht

Haßloch/Deidesheim (ots)

In den vergangenen Tagen häufen sich bei der Polizei in Haßloch wieder die Anzeigen wegen betrügerischer Telefonate. So wurden die verschiedensten Betrugsmaschen vom sogenannten Enkeltrick über Falsche Polizeibeamte, der angebliche Microsoft-Mitarbeiter bis hin zum vermeintlichen Gewinn bei einer Lotterie bekannt. Glücklicherweise haben in keinem der bekannt gewordenen Fälle die Angerufenen auf die Forderungen reagiert. Die Polizei möchte an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, solche Anrufe sofort zu beenden und sich bei der Polizei zu melden. Übergeben sie niemals Bargeld an Unbekannte oder überweisen Geld an Leute, die sie nicht kennen. Bitte geben Sie auch keine Bankdaten oder persönlichen Passwörter preis. Insbesondere ältere Menschen geraten hier häufig ins Visier der Betrüger. Für Fragen und Beratungen steht Ihnen Ihre Polizei gerne jederzeit zur Verfügung.

