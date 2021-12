Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211205 - 1453 Frankfurt-Rödelheim/Hausen: Mehrere Personen bei Unfall verletzt

Frankfurt (ots)

(dr) Am Samstag, den 04. Dezember 2021, kam es auf der Ludwig-Landmann-Straße während eines Fahrstreifenwechsels zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge miteinander kollidierten. Insgesamt vier Personen wurden leicht verletzt und kamen im Anschluss in umliegende Krankenhäuser.

Ein 32 Jahre alter Mann war mit einem VW gegen 23:30 Uhr auf der Ludwig-Landmann-Straße in Fahrtrichtung Hausener Weg unterwegs. Er kam aus Richtung Am Industriehof. Zur gleichen Zeit fuhr links neben ihm ein 29-jähriger Taxifahrer, der mit einem Mercedes zwei Fahrgäste beförderte, in die gleiche Richtung. In Höhe der Ludwig-Landmann-Straße 339, im Bereich der dortigen U-Bahn-Haltestelle "Hausener Weg", wollte der 32-Jährige mit seinem Pkw den Fahrstreifen wechseln, um offenbar auf eine dortige Abbiegespur zu gelangen und stieß mit dem links neben ihm fahrenden Taxi zusammen.

Der 32-jährige VW-Fahrer sowie der 29-jährige Taxifahrer und dessen zwei 63 und 60 Jahre alten Fahrgäste wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Alle Beteiligten kamen zur medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Beide verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die Ludwig-Landmann-Straße musste in der Folge aufgrund der Maßnahmen an der Unfallstelle für rund zwei Stunden in nördliche Richtung gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang dauern an.

