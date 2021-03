Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Weggelockt dann Eingebrochen

Baden-Baden (ots)

Ausgetrickst und eingebrochen wurde bei einer Familie am Donnerstagvormittag in Varnhalt. Schon einige Tage zuvor wurde der Familie telefonisch mitgeteilt, dass sie am Donnerstag um 9 Uhr einen Termin bei der Stadtverwaltung hätten. Als sie diesen jedoch wahrnahmen, mussten sie dort feststellen, dass gar kein Termin bestand und schlimmer noch, dass in ihrer Abwesenheit in ihre Wohnung eingebrochen wurde. Der noch unbekannte Täter, hatte die Wohnungstür eingetreten und ihre Sachen durchwühlt. Ob etwas abhanden kam, konnte noch nicht in Erfahrung gebracht werden. Es entstand jedoch auf jeden Fall ein Schaden am Holzrahmen der Wohnungstür. Zur Identität des Unbekannten haben die Beamten des Polizeireviers Bühl die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Versichern Sie sich bei Ihnen unbekannten Terminen durch Rückruf beim Anrufer (Behörden, Praxen, Werkstätten usw.) ab. Nutzen Sie hierzu jedoch nicht die Rückruffunktion.

/rv

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell