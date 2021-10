Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 29.10.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Sachbeschädigung an Schule++Fahren unter Alkoholeinfluss++Verkehrsunfall++

Jemgum - Sachbeschädigung an Schule

Am gestrigen Abend kam es gegen 20:20 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einer Schule in der Deichstraße. Zeugen hatten ein klirrendes Geräusch wahrgenommen und die Polizei informiert. Durch diese konnte vor Ort festgestellt werden, dass die äußere Scheibe eines doppelverglasten Fensters durch einen bisher unbekannten Täter zerstört wurde. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 28.10.2021 wurde gegen 21:30 Uhr eine 50-jährige Frau aus Leer durch Einsatzkräfte der Polizei in der Parkstraße kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit der Leeranerin wurde festgestellt, dass diese alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. Der 50-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Leer - Unfall auf der Deichstraße

Am 28.10.2021 kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Deichstraße. Ein 38-jähriger Mann aus Wuppertal war mit einem Transporter Mercedes-Benz samt Anhänger auf der Deichstraße in Richtung Oldersum unterwegs. Eine 83-jährige Frau aus Groningen kam mit ihrem Pkw Toyota von der Autobahnabfahrt Leer West und wollte auf die Deichstraße abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des 38-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß blieben die Beteiligten unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

