Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Sportbootkollision im Schiersteiner Hafen

Wiesbaden (ots)

Ein mit Maschinenantrieb fahrende Sportboot fuhr in den Schiersteiner Hafen ein und querte diesen etwa in Höhe der Hafeneinfahrt. Ein Ruderboot (Doppelzweier) besetzt mit zwei Jugendlichen trainierte im Schiersteiner Hafen im Rahmen des Schulsportes. Der Motorbootfahrer schätzte die Geschwindigkeit des Ruderbootes falsch ein und wurde durch die tief stehende Sonne geblendet. Beim Kreuzen beider Boote konnte das Motorboot nicht mehr rechtzeitig ausweichen. So touchierte das Ruderboot das Motorboot steuerbords mit dem Bug. Nach aktuellen Ermittlungen kam es zum leichten Sachschaden an beiden Booten. Zum Glück wurde keine Personen verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell