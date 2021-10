Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Schiffsunfall

Tonnenabfahrung

Rüsselsheim (ots)

Am Mittwochabend geriet das mit 700 t Natronlauge beladene Tankmotorschiff in der Talfahrt auf dem Main infolge eines Fahrfehlers zu nah an den roten Tonnenstrich und erfasste die rote Fahrwassertonne bei Main-KM 7,8. Dadurch wurde die Tonne in die Schraube des Schiffes gezogen und riss ab. Die Kette der Tonne verfing sich in der Schraube und konnte von der Schiffsbesatzung nicht eigenständig gelöst werden. Mittels Bugstrahl setzte das Schiff noch die Fahrt bis zum Oberwasser der Schleuse Kostheim fort, wo es schließlich festmachte. Durch den zwischenzeitlich kontaktierten zuständigen Strommeister des Wasser-und Schifffahrtsamtes Aschaffenburg wurde ein Weiterfahrverbot erteilt, bis Taucher das Unterwasserschiff untersucht und die Kette entfernt haben. Die übrige Schifffahrt wurde nicht beeinträchtigt. Durch das zuständige WSA wurde noch an dem selben Abend eine neue Tonne an an der Unfallstelle ausgebracht.

