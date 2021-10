Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Schiffsunfall von zwei Fahrgastkabinenschiffen beim Festmachen

Rhein, Hafenpark Rüdesheim (ots)

Am Abend des 20.10.21 kam es im Bereich Hafenpark Rüdesheim zu einer kleineren Kollision zweier Fahrgastkabinenschiffe (FGKS). Ursache für den Unfall waren offensichtlich mangelnde Absprache der Schiffsbesatzung und ein daraus resultierendes Schiffsmanöver beim Festmachen der beiden Schiffe an der Steuerbordseite. Zum Unfallzeitpunkt lag das innenliegende FGKS festgemacht am Steiger, als das zweite FGKS an der Steuerbordseite des Innenliegenden festmachen wollte. Durch das Lösen einer falschen Leine, kam es anschließend zu einem kleineren Vorauslaufen des Unfallverursachers in die Steuerbordseite des bereits festgemachten FGKS. Hierbei wurde die Reling am Schiff leicht verbogen.

Durch die kleinere Kollision entstand beim Unfallverursacher ein geringer Sachschaden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Unfallaufnahme erfolgte vor Ort durch die Wasserschutzpolizeistation Rüdesheim.

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell