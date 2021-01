Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

schwarzer Mercedes Kombi gesucht

Emmerich (ots)

Am Dienstag (26.01.2021) kam es auf der Straße "Am Moddeich" gegen 14:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 60-jähriger Emmericher war gemeinsam mit seinem Sohn in seinem BMW unterwegs als ihm an einer Engstelle auf der Straße am Moddeich ein schwarzer Mercedes Kombi entgegenkam.

Der Emmericher fuhr möglichst weit nach rechts und hielt an und auch der Fahrer des Mercedes klappte seine Außenspiegel ein um an dem BMW vorbeizukommen. Dennoch streifte der Mercedes den BMW leicht, wodurch Sachschaden entstand.

Der Mercedes, von dem das Kennzeichenfragment KLE-LM oder KLE-ML abgelesen wurde, setzte seine Fahrt danach fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder seinem Fahrer nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

