Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung an Ruderbooten

Frankfurt am Main (ots)

Unbekannte Täter gelangten in der Zeit zwischen dem Freitag, 15.10.21, 17:30 Uhr und dem Samstag, 16.10.21, 08:45 Uhr vermutlich durch Überklettern von Toren auf das umfriedete Gelände des Rudervereins auf der Müllermaininsel an der Alten Brücke. Hier schoben sie mutwillig zwei an Land aufgebockte Ruderboote in den Main und entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Boote wiesen nach Bergung Beschädigungen am Rumpf auf.

Sachdienliche Hinweise bitte an die

Wasserschutzpolizeistation Frankfurt Lindleystraße 14 60314 Frankfurt Tel.: 069/9434590 Fax.: 069/94345950

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell