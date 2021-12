Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: PKW in Leitplanke- Person leicht verletzt

A66 Höhe Flieden (ots)

Eine leicht verletzte Person ist die vorläufige Bilanz eines Verkehrsunfalles auf der A 66 zwischen den Anschlussstellen Flieden und Schlüchtern in Fahrtrichtung Frankfurt. Aus bislang unbekannter Ursache schleuderte ein mit drei Personen besetzter PKW Jaguar in die Leitplanken, so dass zu dessen Bergung die Fahrbahn kurzfristig voll gesperrt werden musste. Über die Schadenshöhe ist noch nichts bekannt, inzwischen ist die Fahrbahn wieder freigegeben.

