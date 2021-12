Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Betrugsmaschen

Fulda (ots)

Trickbetrug ist vielfältig.

Aktuell kommt es im Landkreis Fulda vermehrt zu Schockanrufen und zu Anrufen von falschen Microsoft-Mitarbeitern.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen. - Geben Sie niemals Unbekannten ihre Bankverbindung oder Passwörter weiter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell