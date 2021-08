Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Garage aufgebrochen

Fahrrad gestohlen

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Sonntag hebelten noch unbekannte Straftäter eine Garage am Heutingsweg auf und entwendeten daraus ein anthrazitfarbenes Herrenrad der Marke Morrison im Wert von ca. 550 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

