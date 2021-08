Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auto zerkratzt und Getränke gestohlen

Gronau (ots)

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag ein Auto in Gronau-Epe. Der Wagen hatte zur Tatzeit zwischen 23.45 Uhr und 00.45 Uhr an der Straße Heisterbusch gestanden. Die Fahrerin fand bei der Rückkehr ihren Angaben zufolge zahlreiche Kratzer an einer Tür vor. Darüber hinaus hätten die Täter im Innenraum Alkohol verschüttet und alkoholische Getränke gestohlen, die im Inneren gelegen hätten. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell