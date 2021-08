Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mit E-Scooter unversichert unterwegs

Gronau (ots)

Der Fahrer eines E-Scooters hat sich am Sonntag in Gronau eine Strafanzeige eingehandelt: Der Mann war mit dem elektrisch angetriebenen Fahrzeug unterwegs gewesen, als Polizeibeamte ihn am Vormittag auf der Vereinsstraße kontrollierten. Dabei stellte sich heraus: Für den Roller des 26-Jährigen bestand keine Haftpflichtversicherung - eine solche ist aber zwingend vorgeschrieben, um damit am öffentlichen Straßenverkehr teilzunehmen. Was ist zu beachten, wenn man einen E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum benutzen will? Informationen dazu gibt die Polizei im Internet unter https://polizei.nrw/e-scooter.

