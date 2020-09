Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nach Unfall geflüchtet

Gronau (ots)

Die Flucht ergriffen statt sich um die Regulierung der Folgen zu kümmern hat ein unbekannter Autofahrer am Samstag in Gronau. Ein 59-Jähriger hatte gegen 17.30 Uhr die Vereinsstraße in Richtung Dibeliusstraße befahren. An der Kreuzung zur Ochtruper Straße zeigte die Ampel Rotlicht, und der Ahauser hielt auf der Linksabbiegerspur hinter einem blauen Klein-Lkw vom Typ Fiat Ducato mit niederländischem Kennzeichen. Plötzlich setzte dieser zurück, um die Fahrspur zu wechseln. Dabei stieß er gegen den hinter ihm stehenden Wagen. Der Ahauser stieg aus und sprach mit dem Fahrer des Ducato - dieser erklärte, ein Stück vorfahren und dann am Straßenrand anhalten zu wollen. Stattdessen entfernte er sich in Richtung Niederlande. Der Fahrer war circa 30 bis 35 Jahre alt und sprach mit niederländischem Akzent. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel. (02562) 9260.

