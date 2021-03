Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Zeugen zu illegaler Abfallentsorgung gesucht - 69123 Heidelberg-Wieblingen, Feldweg am Sportzentrum West, parallel zur Bundesstraße 37

Göppingen (ots)

Beamte der Wasserschutzpolizeistation Heidelberg entdeckten am Freitagnachmittag in Heidelberg-Wieblingen, an einem Feldweg am Sportzentrum West, parallel zur Bundesstraße 37, eine illegale Abfallentsorgung. Ein bislang unbekannter Täter entsorgte dort eine größere Menge Elektroschrott in einem schwarzen 50 Liter Müllsack. In dem Müllsack befand sich eine größere Menge Computermäuse und Tastaturen der Marke Dell sowie ein AC-Adapter der Firma Subtel.

Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen hat, wird darum gebeten, sich mit der Wasserschutzpolizei Heidelberg, Tel. 06221-13748420, in Verbindung zu setzen.

