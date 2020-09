POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Fahrzeugbrand - Vollsperrung

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Fußgönheim - A61 (ots)

Am 16.09.2020 kam es gegen 19.50 Uhr auf der A61 zwischen dem Autobahnkreuz Frankenthal und dem Autobahnkreuz Ludwigshafen in Fahrtrichtung Süden zu einem Fahrzeugbrand. Laut dem Fahrzeugführer zeigte sein Fahrzeug einen technischen Defekt an, weshalb er den Standstreifen angefahren hat. Als anschließend Rauch aus dem Motorraum kam, verließ er mit seinem Hab und Gut das Fahrzeug, sicherte dieses ab und brachte sich in Sicherheit. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die A61 auf beiden Richtungsfahrbahnen kurzzeitig voll gesperrt werden. Im Rahmen der erfolgten Löscharbeiten blieb die Richtungsfahrbahn Süden im Anschluss noch circa 30 Minuten voll gesperrt. Die Feuerwehr Frankenthal war für die Löscharbeiten im Einsatz. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt.

