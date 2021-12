Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Dachdichtungsplanen entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Niederaula - In der Schlitzer Straße entwendeten unbekannte Täter zwischen Freitag (10.12.) und Sonntag (12.12.) mehrere Rollen Dachdichtungsplanen von dem Gelände eines Logistikzentrums. Bereits Wochen zuvor wurden in der Zeit vom 4.10. bis 8.11. dort deponierte Dachdichtungsplanen auf noch unbekannte Weise abtransportiert. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

