Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Sachbeschädigung an Pkw

Lengerich (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstag (25.12.), 21.00 Uhr und Montag (27.12.), 12.30 Uhr die Reifen an einem Ford S-Max beschädigt. Das Fahrzeug war an der Holbeinstraße in Höhe der Hausnummer 17 abgestellt. An dem Fahrzeug waren Schnitte an dem vorderen und dem hinteren rechten Reifen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell