Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Sachbeschädigungen an PKW - zwei unbekannte Täter traten Spiegel ab

Selm (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (14.05.2021) beobachtete ein Zeuge gegen 2.10 Uhr zwei unbekannte, offensichtlich betrunkene Jugendliche/junge Erwachsene, die grölend und mit lauter Musik auf der Straße Am Buddenberg unterwegs waren. Sie traten gegen mehrere PKW und zogen in Richtung Kreisstraße weiter.

Am Einsatzort konnte die Polizei die Tatverdächtigen nicht mehr antreffen, stellte aber drei beschädigte PKW fest, an denen Außenspiegel abgetreten worden waren.

Ein Täter soll mit einer schwarzen Jogginghose und roter Jacke bekleidet gewesen sein, der andere konnte nicht beschrieben werden.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

