Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Sachbeschädigungen an PKW- - Unbekannte hatten es auf Außenspiegel abgesehen

Unna (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (14.05.2021) haben bisher unbekannte Täter an mehreren Fahrzeugen, die am Saatweg oder der Ackerstraße abgestellt waren, Außenspiegel abgeschlagen oder getreten. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen der Polizei Anzeigen zu fünf beschädigten Fahrzeugen vor.

Weitere Geschädigte oder Personen, die Verdächtiges bemerkt haben, wenden sich bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell