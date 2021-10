Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Brandmeldealarm entpuppt sich als Fehlalarm

Schiffdorf-Spaden (ots)

Am Donnerstagnachmittag, den 14. Oktober 2021, wurden die Ortsfeuerwehren Spaden, Laven und Wehden, gegen 17:15 Uhr, in das Spadener Gewerbegebiert alarmiert. In einem Möbelgeschäft in der Straße Im Neufelder Moor, löste kurz zuvor die Brandmeldeanlage aus. Nach kurzer Erkundung der ersten Einsatzkräfte konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. Es handelte sich lediglich um einen Fehlalarm der Brandmeldeanlage, so dass die Feuerwehr die Einsatzstelle wieder verlassen konnte.

