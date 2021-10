Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Zwei leicht Verletzte bei Auffahrunfall: Sechs Monate altes Kind bleibt unversehrt

Schiffdorf-Sellstedt (ots)

In den Samstagnachmittagsstunden, des 09. Oktober 2021, wurde die Ortsfeuerwehr Sellstedt gemeinsam mit Polizei und Rettungsdienst, gegen 15:50 Uhr, in die Schiffdorfer Straße nach Sellstedt alarmiert. Kurz zuvor ereignete sich hier ein Auffahrunfall, bei dem Unfall wurden die beiden Fahrer leicht verletzt und zur Kontrolle, in ein umliegendes Bremerhavener Krankenhaus transportiert. Glücklicherweise ist dem sechs Monate alten Kind, welches sich im schwarzen Skoda befand, nichts passiert. Die Feuerwehr sicherete die Einsatzstelle und nahm Betriebsstoffe der verunfallten Fahrzeuge auf. Gegen 17 Uhr, konnte der Einsatz beendet werden und die Einsatzstelle verlassen werden.

