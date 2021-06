Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gasaustritt in einem unbewohnten Gebäude

Wolfsburg (ots)

Am Freitag, 25.06.21, gegen 19.05 Uhr, führte die Freiwillige Feuerwehr Schöningen, auf einem Brachgelände, in der Nähe des Hauses Alversdorfer Weg. 3, eine Übung durch. Dabei stellten die Kameraden der Feuerwehr Gasgeruch in der Umgebungsluft fest. Eine Nachsuche ergab, dass der Geruch aus einer Garage des dortigen Mehrfamilienhauses stammte. In der Garage befand sich der große Gastank zur Versorgung des Hauses. Aus dem Tank trat Gas aus. Das Gebäude ist zur Zeit unbewohnt. Aufgrund dieser Feststellung wurde die Feuerwehr Schöningen alarmiert, welche mit sieben Fahrzeugen und 28 Feuerwehrleuten vor Ort erschien. Im Rahmen des Einsatze konnte das Leck am Gastank geschlossen und somit eine Explosionsgefahr gebannt werden. Die Örtlichkeit wurde durch die Feuerwehr sowie durch die hinzugerufene Polizei überprüft. Eine Manipulation an der Gasanlage kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und den Tatort gesichert.

