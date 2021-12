Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211216.3 Heide: E-Scooter aus Garage gestohlen

Heide (ots)

Am Dienstag kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Diebstahl eines E-Scooters in der Straße am Markt. Der 55jährige Heider Anwohner hatte sein Fahrzeug in der Garage abgestellt. Wegen Umbauarbeiten am Garagentor konnte dieses nicht fest verschlossen werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

