Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Verkehrsunfall mit zwei leicht Leichtverletzten

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen, zwei beschädigte Fahrzeuge sowie ein entstandener Sachschaden von rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 17:30 Uhr auf der Kreisstraße 1074 bei Holzgerlingen ereignet hat. Ein 35-jähriger Audi-Lenker befuhr die K 1074 in Richtung Holzgerlingen und wollte nach links auf die K 1048 Richtung Weil im Schönbuch-Breitenstein abbiegen. Beim Abbiegen über sah er mutmaßlich den entgegenkommenden VW eines 19-Jährigen. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Verkehrsunfall wird der 19-Jährige sowie dessen 17-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Die Jugendliche wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell