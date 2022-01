Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt - Merklingen: Vorfahrtsunfall

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und einem Sachschaden von etwa 20.000 Euro kam es am Montag gegen 09:45 Uhr im Kreuzungsbereich der Hauptstraße und der Wilhelmstraße in Merklingen. Eine 63-jährige VW-Lenkerin befuhr die Wilhelmstraße und wollte im Kreuzungsbereich auf die Hauptstraße einbiegen. Vermutlich übersah sie hierbei eine 54-jährige Mercedes-Lenkerin und nahm ihr die Vorfahrt. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuglenkerinnen leicht verletzt. Sie mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell