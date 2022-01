Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Neuwied (ots)

Am 08.01.2022 wurde durch den Geschädigten auf hiesiger Dienststelle eine Verkehrsunfallflucht zu seinem Nachteil beanzeigt. Durch diesen wurde sein Fahrzeug am 18.12.21 in der Wollendorfer Straße auf Höhe der Hausnummer 62 auf der Straße geparkt abgestellt. Als er am 06.01.22 an sein Fahrzeug zurück kehrte, stellte er fest, dass sein Fahrzeug im hinteren linken Bereich Beschädigungen aufweist, welche vorher nicht vorhanden waren. Augenscheinlich hat ein anderer Fahrzeugführer im Rahmen eines Ein-/ Ausparkvorgangs das Fahrzeug des Geschädigten touchiert und sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernt. Etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der Rufnummer 01631-878-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell