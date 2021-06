Polizei Köln

POL-K: 210630-2-K Rennradfahrer stürzt und verletzt sich schwer - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Eine Rettungswagenbesatzung hat in der Nacht auf Mittwoch einen 58 Jahre alten bewusstlosen Rennradfahrer mit Kopfverletzung an der Kreuzung Aachener Straße/Stadtwaldgürtel gefunden. Die Unfallermittler des Verkehrskommissariats 2 gehen von einem Sturz beim Überqueren der regennassen Gleisanlage aus und suchen Zeugen, die Angabe zum Unfallgeschehen machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (mw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell