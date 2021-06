Polizei Köln

POL-K: 210629-3-K Zivilpolizist stellt mutmaßlichen Taschendieb

Köln (ots)

Ein ziviler Ermittler hat am Montagnachmittag (28. Juni) einen 19 Jahre alten mutmaßlichen Taschendieb auf der Neusser Straße in Köln- Neustadt-Nord festgenommen. Er hatte den jungen Mann dabei beobachtet, wie dieser einem Senior auf dem Bürgersteig von hinten in die Gesäßtasche gegriffen und eine Geldbörse gestohlen hatte. Zuvor hatte der Beschuldigte den 75-Jährigen an einem Geldautomaten beobachtet.

Der 19-Jährige soll für weitere Taten aus der vergangenen Woche verantwortlich sein. Tatzusammenhänge werden derzeit geprüft. Anschließend soll der Beschuldigten einem Haftrichter vorgeführt werden. (cr/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell