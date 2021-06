Polizei Köln

POL-K: 210630-1-K Räuber verletzten 56-Jährigen in Seeberg schwer - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Raub in einer Parkanlage in Köln-Seeberg am Dienstagabend (29. Juni) fahndet die Polizei Köln nach drei sportlich gekleideten Jugendlichen im Alter von 20-25 Jahren. Die Gesuchten sollen einen 56-Jährigen gegen 22.30 Uhr in dem Park auf dem Ilexweg nach einer Zigarette gefragt und nach einem kurzen Streit unvermittelt auf ihn eingeschlagen und ihn getreten haben. Der Kölner wurde mit Gesichtsverletzungen und einer Schulterfraktur in eine Klinik eingeliefert. Die Verdächtigen flüchteten mit der Geldbörse und dem Mobiltelefon des Überfallenen zu Fuß durch den Park. Hinweise zu den Männern nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (mw/de)

