Polizei Köln

POL-K: 210629-x-K Mutmaßlicher Hehler flüchtet in Kindergarten/Festnahme/Betreuung von Kindern und Erziehern angelaufen

Köln (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag (29. Juni) hat die Polizei Köln einen mutmaßlichen Hehler, der auf seiner Flucht vor der Polizei in einen Kindergarten auf der Dyonisstraße in Köln-Longerich geflüchtet war, vorläufig festgenommen. Dem 20-jährigen Deutsch-Iraker war es gegen 12.50 Uhr gelungen, sich seiner Festnahme auf der Grethenstraße zu entziehen. Im Weglaufen war er vor den Augen eines hinter ihm laufenden Zivilpolizisten über eine Mauer auf das Gelände des Kindergartens gesprungen und durch einen besetzten Gruppenraum in den Flur gelaufen, wo ihn sein Verfolger überwältigte. Nach ersten Erkenntnissen wurden keines der Kinder und auch keine Erzieherin körperlich verletzt. Kriminaldirektor Michael Esser, stellvertretender Leiter der Direktion Kriminalität, nimmt zu der Festnahme Stellung: "Ich bedauere sehr, dass Kinder und Erzieher diese verstörenden Szenen hautnah miterleben mussten. Die Polizei wird ihnen helfen, das Erlebte zu verarbeiten und richtig einzuordnen. Der Einsatzleiter hat mit der sichtlich betroffenen Leiterin der Einrichtung direkt über das Geschehene gesprochen. Das reicht aber bei weitem nicht. Morgen wird der Bezirksdienst der zuständigen Polizeiinspektion zwischen 7 und 9 Uhr Fragen der Eltern beantworten. Ich habe auch veranlasst, dass der Opferschutz der Polizei sich um die Kinder weiter kümmert". Hintergrund der versuchten Festnahme waren Ermittlungen der Polizei Köln wegen mehrerer Baustellendiebstähle. Der jetzt Festgenommene steht im Verdacht, mit den Taten im Zusammenhang zu stehen. Mit mutmaßlicher Tatbeute war er am Nachmittag zu einem fingierten Treffen mit einem "Kaufinteressenten" erschienen. (de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell