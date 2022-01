Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

Weyerbusch (ots)

In der Zeit zwischen Montag, den 03.02.2022, 17:00 Uhr und Donnerstag, den 06.01.2022, 18:30 Uhr wurde ein schwarzfarbener Pkw Opel Adam durch Lackkratzer beschädigt. Bisher unbekannte Täter haben mittels eines spitzen Gegenstandes die rechte Fahrzeugseite zerkratzt, sodass ein Schaden in Höhe von mindestens 500, -- EUR entstanden ist. Die Geschädigte stellte den Schaden während eines Tankvorganges in Weyerbusch fest, es ist jedoch nicht auszuschließen, dass das Fahrzeug in der Straße "Am Seifen" in Weyerbusch beschädigt wurde. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ist eingeleitet worden. Zeugen hinsichtlich des geschilderten Vorfalls, insbesondere Anwohner im Nahbereich der Tatörtlichkeit werden gebeten, sich bei der Polizei in Altenkirchen unter der der Nummer 02681/9460 oder per Email pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden.

