POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Versucher Wohnungseinbruch, Zeugenaufruf

Mannheim-Lindenhof (ots)

Eine 78-jährige Frau verließ am Montag gegen vormittags gegen 10 Uhr ihr Haus in der Alfred-Delp-Straße 11. Als sie gegen 13:30 Uhr nach Hause kam, stellte sie fest, dass das Gitter eines Lichtschachts teilweise herausgerissen war, aber standgehalten hatte und die Einbrecher nicht in das Gebäude gelangen konnten. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621. 83397-0, in Verbindung zu setzen.

