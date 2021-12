Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Firmeneinbruch, Zeugenaufruf

Mannheim-Neckarau (ots)

Am Montagabend, in der Zeit von 23:30 bis 24:00 Uhr, hebelten bisher unbekannte Täter die Notausgangstür eines Callcenters in der Casterfeldstraße auf. Über den Pausenraum gelangten sie in die beiden Großraumbüros im ersten und zweiten Obergeschoss. Da zunächst nicht auszuschließen war, dass sich die Täter noch in dem Gebäude befinden, umstellten die eintreffenden Polizeikräfte das Firmengebäude. Anschließend erfolgte die Durchsuchung mit einem Polizeihund. Die Täter hatten aber zwischenzeitlich das Gebäude verlassen und die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet, es entstand an der Tür Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621. 83397-0, in Verbindung zu setzen.

