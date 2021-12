Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: 79-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mannheim-Vogelstang (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag im Stadtteil Vogelstang wurde ein 79-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt. Ein 62-jähriger Mann fuhr gegen 11.30 Uhr mit seinem Sattelzug aus einem Firmengelände nach rechts in die Spreewaldallee in Richtung Wallstadt ein. Dabei übersah er den 79-Jährigen, der mit seinem Rad auf dem Radweg entlang der Spreewaldallee ebenfalls in Richtung Wallstadt unterwegs war. Der Radler wurde von der Zugmaschine erfasst und anschließend über eine längere Strecke mitgeschleift. Dabei erlitt der 79-Jährige schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde zur Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Unfallklinik geflogen.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Verkehr wurde währenddessen von Polizeikräften an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell