Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Schornstein vom Dach gestürzt

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag kurz nach 14 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Wiesloch zu einem Einsatz in der Massengasse gerufen. Ein Zeuge hatte zuvor gemeldet, dass der Schornstein des Nachbarhauses abgestürzt sei. Bei der Begutachtung des Hauses konnte festgestellt werden, dass der Dachstuhl in einem baufälligen Zustand ist. Vor Ort führte die Feuerwehr erste Absicherungsmaßnahmen durch und entfernte weitere Dachziegel, welche herabzufallen drohten. Der Zustand und die weitere Bewohnbarkeit des Gebäudes werden nun durch das Baurechtsamt geprüft. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell