Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Pkw bei Unfall umgekippt

Mannheim (ots)

Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich kippte ein VW SUV am Dienstagmorgen auf die Seite - zwei Personen wurden verletzt. Nach ersten Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Oststadt fuhr der Fahrer des VW kurz nach 9 Uhr über eine rote Ampel in der Kunststraße in den Kreuzungsbereich zum Kaiserring ein. Dabei kollidierte er mit einem vom Bahnhof kommenden Peugeot. Der VW kippte zur Seite und blieb liegen. Die Insassen der Beteiligten Fahrzeuge konnten sich selbstständig befreien. Zwei wurden vor Ort von den hinzugerufenen Rettungssanitätern behandelt. Beide Pkw wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

