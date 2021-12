Polizei Mettmann

POL-ME: Sachbeschädigung durch Feuer an einer Wertstofftonne - Ratingen - 2112014

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstagabend des 02.12.2021, gegen 20.15 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an der Straße Am Stadion in Ratingen gerufen. Anwohner hatten eine brennende Papiermülltonne in Höhe des Hauses Nr. 9 bemerkt und den Notruf gewählt.

Die Ratinger Feuerwehr konnte den Brand sehr schnell löschen und damit eine weitere, unkontrollierte Ausbreitung des Feuers verhindern. Nicht mehr zu verhindern war, dass die blaue Tonne und ihr Inhalt komplett zerstört wurden.

Nach gemeinsamer Bewertung von Feuerwehr und Polizei kann der Brand bei aktueller Wetterlage nicht durch Selbstentzündung entstanden sein. Die Ratinger Polizei hat deshalb ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen dazu eingeleitet. Bisher liegen ihr aber noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Verbleib oder Motiv des oder der Täter vor. Sachdienliche Hinweise zum Brand der blauen Wertstofftonne nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell