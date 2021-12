Polizei Mettmann

POL-ME: Trickbetrüger entwenden Seniorin Bargeld - Haan - 2112010

Mettmann (ots)

Am Donnerstag (2. Dezember 2021) haben zwei bislang noch unbekannte Männer einer 91-jährigen Seniorin aus Haan Bargeld entwendet. Das Duo hatte sich zuvor unter einem Vorwand Zugang in das Haus der Frau an der Straße "Am Hühnerbach" verschafft.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand klingelte gegen 10:45 Uhr ein Mann an der Haustür der Seniorin, angeblich, weil er etwas für die Nachbarn abgeben wollte. Die 91-Jährige öffnete dem Mann daraufhin die Tür und ging gemeinsam mit ihm ins Wohnzimmer. Als sich die beiden im Haus aufhielten, kam plötzlich noch ein zweiter Mann durch die noch nicht verschlossene Haustür dazu.

Kurz darauf verließ das Duo das Haus wieder und die Seniorin stellte fest, dass ihr Bargeld entwendet worden war. Es entstand ein Beuteschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Das Geld hatte die Tochter der Geschädigten kurz zuvor bei der Bank abgehoben und ihrer Mutter gebracht. Ob diese dabei schon von den Tätern beobachtet worden war, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zu einem der beiden Männer liegt eine Täterbeschreibung vor:

- männlich - dunklere Hautfarbe - circa 1,80 Meter groß - kurze braune Haare - dunkle Oberbekleidung - sprach Deutsch mit Akzent

Der andere Täter konnte nicht näher beschrieben werden.

Die Polizei fragt:

Wer kann sachdienliche Angaben zu den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter der Rufnummer 021269 9328-6480 entgegen.

Gleichzeitig nimmt die Polizei diesen Vorfall noch einmal zum Anlass, um eindringlich davor zu warnen, Fremde in die eigene Wohnung oder das Haus zu lassen.

