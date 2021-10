Polizei Homberg

POL-HR: Malsfeld-Mosheim: Landwirtschaftliche GPS-Geräte und Monitore im Wert von 20.000,- gestohlen

Homberg (ots)

Malsfeld-Mosheim

Diebstahl von GPS-Geräten Tatzeit: 16.10.2021, 20:00 Uhr bis 17.10.2021, 07:30 Uhr In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen stahlen unbekannte Täter GPS-Geräte und Monitore von abgestellten Traktoren auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Felsberger Straße. Die Täter gelangten auf nicht bekanntem Weg auf das eingezäunte Gelände des Betriebs und begaben sich zu den Traktoren, welche in Lagerhallen und etwas außerhalb des Hofes abgestellt waren. Sie öffneten die Traktoren vermutlich mit einem universellen Schlüssel und demontierten bei den drei Traktoren die GPS-Geräte sowie bei zwei Traktoren die dazugehörigen Bildschirme. Mit der Beute im Wert von 20.000,- Euro flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

