Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Kellerraum - BMX-Rad und Werkzeug gestohlen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.10.2021:

Schwalmstadt

Tatzeit: Donnerstag, 14.10.2021, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 14.10.2021, 21:30 Uhr

Am Donnerstag (14.10.2021), in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 21:30 Uhr, kam es in der Marienburger Straße in Schwalmstadt zu einem Einbruch in einen Kellerraum. Hierbei wurde ein BMX-Rad und Werkzeug mit einem Gesamtwert von 200,- EUR entwendet. Unbekannte Täter verschafften sich, durch Einwirken auf das angebrachte Vorhängeschloss, unberechtigt Zutritt zum Kellerraum und entwendeten im Anschluss die Gegenstände. Nähere Angaben zum BMX-Rad können derzeit nicht gemacht werden. Täterhinweise liegen nicht vor.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

