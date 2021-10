Polizei Homberg

POL-HR: Asylbewerber bedroht Mitarbeiter der Ausländerbehörde mit Messer - keine Personen verletzt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.10.2021:

Homberg/Efze

Asylbewerber bedroht Mitarbeiter der Ausländerbehörde mit Messer

Tatzeit: Freitag, 15.10.2021, 10:07 Uhr

Asylbewerber bedrohte Mitarbeiter der Ausländerbehörde Schwalm-Eder mit einem Küchenmesser und wird durch Polizei festgenommen. Es wurden keine Personen verletzt.

Am Freitagmorgen (15.10.2021), gegen 10:07 Uhr, meldeten Mitarbeiter der Ausländerbehörde Schwalm-Eder in der Hans-Scholl-Straße in Homberg, dass sich eine männliche Person in den Räumlichkeiten der Behörde aufhalten würde, die mit einem Küchenmesser bewaffnet mehrere Mitarbeiter bedrohen würde. Der Mann wurde unmittelbar darauf durch die Polizei widerstandslos festgenommen. Ein körperlicher Angriff seitens des Mannes gegen die vier betroffenen Mitarbeiter hat nicht stattgefunden. Es wurden keine Personen verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war der aus dem Irak stammende 31-jährige Mann mit seiner Gesamtsituation unzufrieden. Was er genau mit seiner Tat bezwecken wollte, steht derzeit nicht fest. Ermittlungen werden durch die Polizeistation Homberg geführt. Eine Strafanzeige wegen Bedrohung wurde gefertigt. Im Anschluss wurde der Festgenommene in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

